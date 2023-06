© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Manipur, altri tre morti negli scontri etnici - Gli scontri etnici nello Stato indiano del Manipur hanno provocato altre tre vittime oggi, due uomini e una donna uccisi al confine tra i distretti di Kangpoki e Imphal Ovest. Secondo l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) i responsabili sarebbero ribelli di etnia meitei che indossavano uniformi militari. Questa settimana anche la Forza di sicurezza di frontiera (Bsf) ha registrato una perdita, un agente caduto in uno scontro con un gruppo di militanti, presumibilmente di etnia kuki, nei pressi di Serou, nel distretto di Kakching. Da più di un mese lo Stato è scosso dalle violenze tra i diversi gruppi etnici. Il numero dei morti ha superato i cento, cui si aggiungono oltre 300 feriti, almeno 4.000 incendi dolosi e circa 40 mila persone sfollate. Oggi il Central Bureau of Investigation (Cbi), l’agenzia investigativa centrale, ha formato una squadra speciale. Nella stessa giornata la Corte suprema ha negato l’iter urgente a un ricorso contro i blocchi delle connessioni internet imposti per motivi di ordine pubblico. (segue) (Res)