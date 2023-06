© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkmenistan-Ungheria: firmati otto documenti di cooperazione, tra i temi investimenti e formazione - I colloqui odierni ad Ashgabat tra il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov, e il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, e le rispettive delegazioni si sono conclusi con la firma di otto documenti di cooperazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato turkmena “Tdh”. Sono stati firmati due accordi: uno tra governi per la promozione e la protezione degli investimenti e uno tra l’Università statale di medicina del Turkmenistan e l’Università Semmelweis di Budapest sulla cooperazione accademica e scientifica. Cinque i protocolli d’intesa, riguardanti la cooperazione in altrettanti ambiti: diplomazia (tra gli istituti di formazione dei rispettivi ministeri degli Esteri); meteorologia (tra il servizio di Stato turkmeno e il dipartimento meteorologico della città di Budapest); gestione dell’acqua (tra il Comitato per le risorse idriche turkmeno e il ministero dell’Interno ungherese); istruzione, relativamente al programma di borse di studio Stipendium Hungaricu per il triennio 2024-26; turismo (tra i rispettivi ministeri competenti). Infine, è stato sottoscritto un programma culturale (che impegna i rispettivi ministeri della Cultura). (Res)