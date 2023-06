Libia-Italia: Farnesina, Gianluca Alberini assume oggi incarico di ambasciatore a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gianluca Alberini assume oggi l'incarico di ambasciatore d'Italia a Tripoli. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Nato a Venezia il 6 marzo 1968, Alberini si laurea in Scienze politiche presso l'Università Luiss di Roma nel 1989 e, in seguito ad esame di concorso, è nominato volontario nella carriera diplomatica il 2 marzo 1992. Dopo un primo incarico alla direzione generale affari politici del ministero, nel 1994 l'ambasciatore è assegnato a Tripoli come capo dell'Ufficio commerciale, mentre nel 1999 è incaricato delle funzioni di reggente presso il consolato di prima classe in Detroit. Nel 2002, Alberini rientra a Roma per prestare servizio come capo segreteria del direttore generale per i Paesi dell'Europa, nel 2004 assume all'Unità di coordinamento della segreteria generale della Farnesina e tra il 2004 e il 2007 presta servizio alle dirette dipendenze del capo del cerimoniale e, successivamente, del segretario generale. Nel 2007 assume alle dirette dipendenze del direttore generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani, occupandosi di non proliferazione e disarmo.