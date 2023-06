Libia-Italia: Farnesina, Gianluca Alberini assume oggi incarico di ambasciatore a Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2009 Alberini è nominato coordinatore per la presidenza italiana del gruppo di lavoro del G8 sulla Global partnership contro la diffusione delle armi di distruzione di massa, nel 2010 è console generale ad Istanbul, nel 2014 assume come primo consigliere, capo dell’ufficio politico, all’ambasciata d’Italia a Washington, mentre nel 2018 rientra a Roma alla direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, inviato per la Siria e coordinatore per la Coalizione anti Stato islamico. Nel 2019 è nominato vice direttore generale della stessa direzione e direttore centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani, nel 2010 è nominato Cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Dal 2020, Alberini insegne Diritto diplomatico e consolare alla Facoltà di scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma. (Com)