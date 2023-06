Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti militari per 2,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 2,1 miliardi di dollari. In una nota, il Pentagono ha spiegato che la misura è stata approvata per “rafforzare le capacità critiche delle Forze armate ucraine alla luce delle più immediate necessità, preparandole al contempo a difendere il proprio territorio da possibili aggressioni anche nel lungo termine”. Il pacchetto include nuove munizioni per i sistemi Patriot; nuovi sistemi missilistici Hawk con le relative munizioni; proiettili di artiglieria da 105 e 203 millimetri; nuovi droni di classe Puma; e missili a guida laser. (Was)