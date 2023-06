Speciale scuola: Vicenza, sindaco Possamai scrive agli studenti per ultimo giorno di scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, ha scritto un messaggio per gli studenti della propria provincia che in questi giorni termineranno la scuola. "Cari studenti, mi rivolgo a voi oggi come vostro sindaco, ma anche come qualcuno che, fino a meno di 10 anni fa, era ancora nel percorso degli studi. In altre parole: come qualcuno che capisce bene l'emozione e la felicità di questa giornata. E del periodo di meritato riposo e svago che aspetta chi non ha altre incombenze scolastiche". "Ma vorrei anche ricordarvi – scrive il primo cittadino - che questo tempo libero può essere un'opportunità preziosa per scoprire e approfondire nuove conoscenze. Potete dedicarlo a esplorare la vostra città, a imparare una lingua o a coltivare un'abilità che vi appassiona. L'estate è il momento ideale per ricaricare le energie, ma vi incoraggio a tornare non solo riposati, ma anche più forti. Usate questo periodo per arricchire la vostra mente, per coltivare le vostre passioni e per prepararvi ad affrontare nuove sfide". Possamai poi conclude: "Auguro a ognuno di voi un'estate indimenticabile, piena di avventure e momenti speciali. Tornate con il sorriso e la determinazione che vi caratterizzano, perché la vostra città vi accoglierà a braccia aperte al vostro ritorno". (Rev)