Speciale scuola: Roma, assessori Scuola e Mobilità, approvata in Giunta memoria su "strade scolastiche"

- E' stata approvata dalla Giunta capitolina la Memoria per promuovere a Roma le Strade Scolastiche. La memoria istituisce un Tavolo di Coordinamento, cui siederanno rappresentanti degli assessorati alla Scuola e Mobilità di Roma Capitale, i rispettivi dipartimenti, Roma Servizi per la Mobilità, i presidenti delle commissioni Scuola e Mobilità, i 15 Municipi, il comando della Polizia Locale, la Consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e la sostenibilità e le principali associazioni del settore. Tutti i soggetti, dunque, chiamati a concorrere a questo importante obiettivo: rendere le strade intorno alle scuole più sicure e soprattutto più abitabili, luoghi di socialità e incontro. Il tavolo, infatti, punta a coordinare gli interventi necessari, a garantire chiusure delle strade in prossimità delle scuole, con formule diverse, adeguate al contesto territoriale: da quelle temporanee presidiate, a quelle con l'istallazione di barriere mobili e removibili, fino alla pedonalizzazione permanente. La memoria arriva dopo una prima sperimentazione negli anni passati, cui sono seguite ricognizioni da parte delle amministrazioni municipali, giungendo ad individuare 110 proposte nella città. (Com)