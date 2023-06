Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha condannato in modo "energico" la pratica, portata avanti a "fini politici ed elettorali", di trasferire migranti da una parte all'altra degli Stati Uniti. Un'azione che attenta al rispetto "dei diritti umani, costituzionali e la dignità delle persone", recita un comunicato del ministero degli Esteri, ribadendo l'impegno "per garantire la difesa delle persone messicane che risiedono all'estero, indipendentemente dalla loro situazione migratoria". Il ministero, che non esclude misure legali e diplomatiche, cita alcuni esempi di questa "preoccupante pratica" adottata nello specifico da politici Repubblicani: trasportare migranti in città amministrate da Democratici come forma di protesta per la presunta incapacità di questi di gestire i flussi. (segue) (Mec)