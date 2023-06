Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo è quello di un cittadino originario del Chiapas, stato al sud del Messico, "scaricato" assieme ad altri migranti di Colombia e Venezuela dinanzi a una chiesa cattolica a Sacramento, in California. L'uomo, ha chiesto e ottenuto immediatamente appoggio dal consolato messicano. C'è poi il caso delle decine di migranti che sono stati trasferiti in Massacchussetts a seguito della decisione del governatore Repubblicano della Florida, nonché aspirante a una candidatura presidenziale, Ron DeSantis, di redistribuire la popolazione "in eccesso". Un dossier sul quale si è concentrata la polizia della contea di Bexar, in Texas, che ha aperto un fascicolo. Con l'approssimarsi della campagna elettorale negli Stati Uniti, il governo del Messico moltiplica le critiche per l'uso "strumentale" della questione migratoria. (segue) (Mec)