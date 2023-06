Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha lanciato un appello agli elettori statunitensi di origini ispaniche a non "dare neanche un voto" al governatore della Florida, DeSantis, nella sua corsa verso la Casa Bianca. l governatore intende portare avanti la "politica contro i migranti che ha varato in Florida. Mi auguro che gli ispaniici in Florida si sveglino e non gli diano neanche un voto", ha detto Lopez Obrador ricordando che, come aveva ipotizzato "senza sbagliarsi", che il "signor 'Santi'" aveva montato un discorso "contro i migranti perché voleva essere candidato del Partito Repubblicano". "Non si voti per chi perseguita i migranti, per chi non rispetta i migranti. Perché il migrante, come si dice nella bibbia, merita rispetto. Bisogna rispettare il forestiero, non maltrattarlo", ha detto il presidente invitando anche a controllare se il candidato, con mossa "ipocrita" abbia inserito migranti nello staff. (segue) (Mec)