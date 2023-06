Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del governatore, che ha presentato la candidatura presidenziale nel corso di una tribolata diretta su twitter si è incentrato molto sul suo approccio nella lotta alla pandemia di Covid-19 in Florida, ma anche sulla necessità di risolvere le tensioni al confine con il Messico, legate al crescente arrivo di migranti illegali alla frontiera che sta mettendo sotto forte pressione le agenzie federali delegate alla protezione dei confini, oltre alle comunità che abitano le regioni. Su quest’ultimo fronte, DeSantis ha ribadito la necessità di contrastare le attività dei cartelli del narcotraffico, cogliendo la palla al balzo per criticare un incremento importante della criminalità in tutti gli Stati Uniti. “In Florida, invece, il tasso di criminalità è ai minimi da 50 anni: se guardiamo la lista delle 25 città più pericolose del Paese, si può notare che nessuna di queste si trova nel mio Stato”, ha detto. (segue) (Mec)