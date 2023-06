Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Santis ha promulgato a metà mese una legge sugli ingressi illegali, molto criticata dalle comunità migranti, che colpisce tanto coloro che concedono lavoro quanto chi li fa arrivare sul territorio Usa. Tutte le imprese con oltre 25 lavoratori dovranno confermare lo status legale dei loro nuovi assunti tramite una procedura online che entrerà in funzione dal 1 luglio, assieme alla legge. I datori di lavoro che non rispetteranno l'obbligo potrebbero incorrere in diverse sanzioni fino alla revoca della licenza. La normativa stabilisce inoltre pene per chi "in modo volontario e cosciente" trasporta i migranti senza documenti in Florida: si parla di pene fino a cinque anni di reclusione. Ad oggi, si stima che siano circa 770 mila i migranti senza documenti che vivono in Florida: una comunità comunque centrale nella struttura economica locale, vista l'alta concentrazione in settori come l'agricoltura o la ristorazione. (segue) (Mec)