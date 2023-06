Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador non è nuovo a questo tipo di critiche. A metà maggio il presidente del Messico ha invitato gli elettori latinos degli Stati Uniti a non votare per candidati come il "senatore John Kennedy". Il parlamentare Repubblicano aveva detto che "senza la gente degli Stati Uniti, il Messico - parlando in modo figurato - avrebbe mangiato cibo per gatti in scatola e vissuto in una tenda". "Solo per dire ai nostri compaesani negli Usa, messicani, latinoamericani, ispanici e anche ai nostri amici statunitensi che al momento di votare non votino candidati come questo senatore Kennedy, con questa mentalità", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Più in generale, il capo dello Stato ha esortato i migranti a non sostenere i candidati "prepotenti, offensivi. Chi ha un nonno migrante, un padre migrante che sia arrivato negli Usa come migrante, non può sostenere questi comportamenti", ha aggiunto. (segue) (Mec)