Messico: da ministero Esteri condanna "energica" a uso migranti per fini elettorali negli Usa (7)

- Un tema che sarà parte dell'incontro organizzato dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, per il 30 giugno in Florida: un raduno tra esponenti della comunità latina locale e autorità messicane per elaborare una strategia di contrasto alle iniziative politiche "contro gli immigrati" e "razziste". L'incontro si terrà a Miami e, si legge in una nota del ministero, si svilupperà lungo due direttrici: "come difendere le nostre sorelle e i nostri fratelli in tutti gli Usa, e soprattutto in Florida, perché è in Florida che entra in vigore una legge chiaramente contraria alla nostra comunità". Al tempo stesso si stabiliranno i prossimi passi del Piano di Azione per le comunità messicane all'estero. L'annuncio è stato fatto da Ebrard, impegnato in una visita alla comunità messicana nella città di Wimauma, in Florida. (Mec)