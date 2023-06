Portogallo: l'84,8 per cento delle acque di balneazione è di qualità eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'84,8 per cento delle acque di balneazione in Portogallo, su un totale di 666 analizzate, sono di qualità eccellente. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale sulle acque di balneazione, preparato dall'Agenzia europea dell'ambiente in collaborazione con la Commissione europea pubblicato oggi. Questa percentuale è leggermente inferiore a quella del 2022 (85,7 per cento), del 2021 (88,5 per cento) e del 2020 (89,2 per cento). (Spm)