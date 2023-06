Difesa: Segredifesa tra i protagonisti di SeaFuture 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri l'ottava edizione di SeaFuture, salone delle eccellenze industriali e tecnologiche del settore marittimo, della blue economy, dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità in ambiente marino, che per quattro giorni ha animato la base navale di La Spezia. Lo riferisce un comunicato stampa. All'evento ha partecipato il Segretariato generale della Difesa e direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa) con uno stand dedicato, dove sono stati presentati alcuni progetti di ricerca tecnologica innovativi, selezionati nell'ambito delle attività del Piano nazionale della ricerca militare. Segredifesa ha inoltre organizzato due conferenze dedicate alle tecnologie emergenti e alle innovazioni in ambito navale e subacqueo, moderate dal contrammiraglio Pietro Alighieri e dal capitano di vascello Francesco Marchetti, che hanno riscontrato un notevole successo di pubblico in sala e nelle rispettive dirette streaming. (segue) (Com)