Difesa: Segredifesa tra i protagonisti di SeaFuture 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il SeaFuture ha permesso ai rappresentanti di oltre 70 delegazioni estere di prendere visione delle tecnologie e delle soluzioni proposte dal sistema impresa Italia. Inoltre, ha rappresentato un'occasione per consolidare il ruolo istituzionale di Segredifesa e informare e avere delle opportunità di confronto con interlocutori istituzionali e industriali, sia nazionali che stranieri, circa le attività svolte dall'Area tecnico-amministrativa del dicastero della Difesa nel campo dell'innovazione tecnologica, in particolare nell'ambito marittimo. Molte le aziende di settore presenti. Tra gli altri, Fincantieri, Naviris, Elettronica Group, Cabi Cattaneo, Telsy, Leonardo, Intermarine, Mbda, Baglietto Navy, Saab, Volvo Penta, Ferretti Security Division, insieme ai consorzi di piccole e medie imprese dei distretti tecnologici e dei principali poli industriali e start-up innovative. Fra le autorità che hanno visitato lo stand di Segredifesa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato ai Trasporti, Edoardo Rixi, e diverse delegazioni estere, con le quali il Segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, generale di corpo d'armata, Luciano Portolano, il vice segretario, ammiraglio di squadra Pier Federico Bisconti, e la direttrice del V Reparto di Segredifesa, Luisa Riccardi, hanno intrattenuto cordiali e produttivi incontri bilaterali. (Com)