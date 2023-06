Balneari: p. Chigi, concordate fasi lavoro del tavolo, 4 luglio nuova riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, nella sede del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la prima riunione del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota. Il Tavolo, istituito ai sensi del decreto-legge 198 del 2022, è composto da rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. Nella riunione odierna sono state concordate, con la piena condivisione delle associazioni, le fasi nelle quali si articoleranno i lavori, che partiranno dall'acquisizione dei dati relativi ai rapporti concessori in essere e alla quantità e qualità delle risorse demaniali marittime, lacuali e fluviali disponibili. Successivamente – prosegue la nota –, si passerà alla definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale sia di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera. Nell'ottica condivisa di procedere in tempi rapidi con i lavori, è stata convocata una seconda riunione per il prossimo 4 luglio, nella quale saranno esaminati i dati acquisiti. (Rin)