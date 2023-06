© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio a Rozzano (MI), la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 43 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. sequestrati 400 grammi di hashish, suddiviso in 6 involucri e in 3 panetti che riportavano l’etichetta con il logo del “Real Madrid”, 190 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. (Foto: Questura di Milano) (Rem)