Sicurezza: sottosegretario Silli a Riad per ministeriale coalizione contro lo Stato islamico

- Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, su delega del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha partecipato alla ministeriale della coalizione globale contro lo Stato islamico a Riad, in Arabia Saudita, che riunisce 86 fra Stati e organismi internazionali. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Nel suo intervento, il sottosegretario ha evidenziato l'importanza di mantenere alta l'attenzione internazionale sulla minaccia terroristica, confermando l'impegno italiano nel quadro della Coalizione, in particolare con le co-presidenze dei gruppi dedicati al continente africano e al contrasto dei flussi finanziari illegali. Egli ha poi partecipato a un evento di alto livello sull'Africa occidentale, co-presieduto dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e dal ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan, nel quale ha valorizzato l'approccio italiano volto a consolidare un solido partenariato con i Paesi africani per garantire sicurezza e stabilità attraverso una politica integrata che affronti anche le cause profonde della radicalizzazione e del terrorismo. A margine della ministeriale, il sottosegretario ha poi avuto colloqui bilaterali con i ministri degli Esteri di Mauritania, Niger e Yemen. Il sottosegretario Silli ha altresì incontrato il vice ministro degli Esteri saudita Saud al Sati, il vice ministro per l'Energia Ahmed Mousa al Zahrani e il presidente del business council italo-saudita con qualificati rappresentanti del settore privato e finanziario, approfondendo le prospettive del rapporto bilaterale.(Com)