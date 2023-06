Regno Unito: partito laborista ridimensiona impegno economico per progetti sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera ombra dello Scacchiere britannico, Rachel Reeves, ha ridimensionato l'impegno preso nel 2021 dal partito laborista di spendere 28 miliardi di sterline all’anno (32,5 miliardi di euro) fino al 2030 per progetti sostenibili. Intervistata dall'emittente televisiva "Bbc", Reeves ha detto che "non si può costruire alcun piano che non sia basato sulla responsabilità economica e fiscale”. "La verità è che non avevo previsto i danni che i conservatori avrebbero fatto all’economia nazionale. Non giocherò mai con i conti pubblici e non metterò a repentaglio i mutui o le pensioni dei cittadini", ha affermato la cancelliera ombra dello Scacchiere.(Rel)