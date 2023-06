Industria: Nave (M5s), Urso si arrampica su specchi, dati sconfortanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "E' troppo facile dire che il calo della produzione industriale 'risente del blocco di una parte dell'economia europea, quella tedesca in particolare' come fa il ministro dell'Industria Urso. La verità è che i numeri diffusi da Istat oggi sono sconfortanti e vanno oltre ogni più nera previsione. Praticamente il nostro paese sta ai livelli produttivi della primavera 2020, quando gli italiani erano chiusi in casa per via del Covid-19. Minimizzare questo scenario sarebbe un errore madornale da parte del governo Meloni. Purtroppo, le politiche economiche col fiato corto inaugurate a dicembre con l'evanescente legge di Bilancio stanno portando questi risultati qui. L'attuale ultimo refolo di crescita economica è la coda lunga di quella degli ultimi anni, sospinta da misure dei governi Conte quali il superbonus 110 per cento e Transizione 4.0. Il governo Meloni ha fatto scelte draconiane, basti pensare che è arrivato a tagliare barbaramente soldi nel sociale per racimolare poche striminzite risorse da dare agli imprenditore alluvionati della Romagna. Comprendiamo la fatica di Urso ad arrampicarsi sugli specchi, ma forse sarebbe meglio prendere atto di certi rilevamenti, e interrogarsi su questi sette mesi di politiche austeritarie e di mero depennamento di misure dei governi precedenti che avevano portato risultati". Lo afferma in una nota il senatore M5s, Luigi Nave. (Com)