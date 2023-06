© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso aprile il 41 per cento delle esportazioni russe è stato pagato in rubli. E' quanto ha detto la governatrice della Banca centrale della Russia, Elvira Nabiullina. "Stiamo passando ai pagamenti in valute nazionali, inclusi i rubli. Secondo i dati di aprile, il 41 per cento delle nostre esportazioni è già stato pagato in rubli", ha riferito Nabiullina nel corso di una conferenza stampa. (Rum)