Etiopia: dopo l'Usaid anche il Pam sospende assistenza alimentare all'intero Paese

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha annunciato la sospensione temporanea degli aiuti umanitari in tutta l'Etiopia, pur sottolineando l'intenzione di accelerare gli sforzi per predisporre controlli rafforzati che assicurerino che l'assistenza alimentare umanitaria raggiunga le persone mirate e vulnerabili in tutta l'Etiopia. È quanto si legge in un comunicato dell'agenzia Onu, che commenta così la dichiarazione congiunta del governo federale di Addis Abeba e dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid), che ieri aveva annunciato la sospensione dell’invio di aiuti umanitari in tutto il Paese dopo l’inchiesta sulla sottrazione degli aiuti alimentari. "La diversione alimentare è assolutamente inaccettabile e accogliamo con favore l'impegno del governo dell'Etiopia di indagare e perseguire i responsabili", ha dichiarato il direttore esecutivo del Pam, Cindy McCain. "La nostra prima preoccupazione sono i milioni di persone affamate che dipendono dal nostro sostegno e i nostri team lavoreranno instancabilmente con tutti i partner per riprendere le nostre operazioni non appena potremo garantire che il cibo raggiunga le persone che ne hanno più bisogno", ha aggiunto. Durante la sospensione temporanea dell'assistenza alimentare in Etiopia, prosegue la nota, "l'assistenza nutrizionale ai bambini, alle donne incinte e che allattano, i programmi di pasti scolastici e le attività per costruire la resilienza di agricoltori e pastori continueranno senza interruzioni". (segue) (Com)