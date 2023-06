Etiopia: dopo l'Usaid anche il Pam sospende assistenza alimentare all'intero Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pam ha quindi annunciato un piano d'azione completo per rafforzare le salvaguardie e i controlli in tutto il Paese che includerà i partner dell'agenzia e le Ong che lavorano più direttamente con le comunità e utilizzano la tecnologia per selezionare i più bisognosi e verificare la loro identità in tempo reale. Il Pam rafforzerà inoltre il monitoraggio degli alimenti fino alle famiglie beneficiarie e la segnalazione delle violazioni da parte dei partner e dell'uso improprio degli aiuti alimentari. L'agenzia con sede a Roma sta lavorando a stretto contatto con le Nazioni Unite, i partner umanitari e le parti interessate locali per riformare il modo in cui l'assistenza viene fornita in Etiopia e in tutti i contesti operativi ad alto rischio in cui operiamo, e ribadisce di prendere "molto sul serio questo problema", annunciando tutte le misure necessarie per garantire che l'assistenza alimentare fondamentale raggiunga coloro che ne hanno più bisogno. "Come operatori umanitari, dobbiamo essere in grado di raggiungere le donne, gli uomini e i bambini più vulnerabili senza impedimenti e senza deviazioni", ha affermato McCain. "Dobbiamo lavorare insieme per imparare e impedire che accada di nuovo in futuro", ha concluso. (Com)