Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), intitolare ex birrificio Pordenone a Luciano Savio

- Intitolare la nuova "fabbrica di idee" che a Pordenone prenderà il posto dell’ex birrificio a Luciano Savio, l’ultimo dei grandi capitani d’industria della città dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. È la proposta avanzata oggi da Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e dell’Its Alto Adriatico che nel nuovo spazio troverà posto per le attività didattiche. "Un progetto importante per i giovani, per il capitale umano e per l’intera Pordenone, grande centro manifatturiero della nostra regione, che vedrà aumentare la capacità di formare competenze adeguate ad affrontare la trasformazione del sistema industriale", ha detto Agrusti, che oggi ha discusso il progetto di fattibilità in comune a Pordenone, insieme al sindaco Alessandro Ciriani. "L’Industria 4.0 richiede figure altamente specializzate sia nella formazione di tecnici, che di manager e di futuri imprenditori. Puntiamo infatti a creare una nuova leva di nuove imprese, tutte nel segno della digitalizzazione, che potranno essere il futuro del manifatturiero del nostro territorio". Il progetto di riqualificazione prevede un costo di 8,2 milioni di euro, di cui 7 finanziati dai contributi Pnrr e 1,2 dalle casse del Comune. A questi andranno sommati i 4,5 milioni per le attrezzature tecniche di cui si doterà l’Its, anch’essi finanziati con fondi del Pnrr. La gara d’appalto partirà entro il 30 giugno e la consegna è prevista per l’autunno 2025. (Frt)