Repubblica Ceca-Vietnam: ministro Esteri Praga, Hanoi è un partner chiave in Asia

- Il Vietnam è uno dei partner chiave della Repubblica Ceca in Asia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipavsky, che ha ricevuto a Praga l’omologo vietnamita, Bui Thahn Son. I due ministri hanno discusso dell’avanzamento delle relazioni bilaterali in direzione di un partenariato strategico e del rafforzamento della cooperazione nei settori della difesa, del turismo, della scienza e delle tecnologie dell’informazione. “Abbiamo anche discusso della sicurezza nella regione e del futuro dei rapporti Ue-Asean”, ha scritto Lipavsky in un messaggio su Twitter. Lipavsky ha riferito che un Centro culturale ceco potrebbe aprire ad Hanoi entro la fine dell’anno. Il premier ceco, Petr Fiala, sostiene inoltre l’attivazione di un collegamento aereo diretto tra Hanoi e Praga, come ribadito durante una visita da lui compiuta in Vietnam lo scorso aprile. (Vap)