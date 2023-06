Fvg: assessore Finanze, candidiamo per Pnrr nuovi progetti per 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha stilato oggi un elenco di progettualità strategiche del valore di 1 miliardo e 40 milioni di euro, che intende candidare all’ottenimento di fondi strutturali europei e risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ha comunicato, a margine della seduta di giunta, l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. "È stata un'occasione per redigere un elenco di priorità di intervento che vanno dal rischio idrogeologico alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, delle scuole, asili e palestre, fino al comparto della salute e dell'efficientamento energetico", ha spiegato l’assessore, parlando di "progettualità che l'amministrazione regionale considera strategiche". Durante la riunione è emersa anche la necessità avvertita da alcune amministrazioni comunali di prorogare le tempistiche previste nei cronoprogrammi, in particolare sugli interventi di messa in sicurezza di asili e scuole. "Il nostro impegno è di ottenere la proroga - ha garantito Zilli - vogliamo che le risorse mese a disposizione possano essere compatibili con la loro messa a terra, garantendo gli investimenti a favore del territorio". (Frt)