Maltempo: Bonaccini, penso e spero che Musumeci sia stato mal interpretato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Io penso e voglio credere che sia stato male interpretato e che si riferisse in generale alle ricostruzioni che possono essere lunghe. Perché in questo caso noi abbiamo bisogno di fare molto presto invece”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine di un evento a Bologna in riferimento alle parole del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ha parlato di tempi per la ricostruzione tra “i 9 o 10 anni”. Per Bonaccini “non tutto si può fare in somma urgenza, perché mancano le risorse. Per questo chiediamo di tenere insieme ricostruzione ed emergenza come si fece sul terremoto”, ha aggiunto. “Stop alle polemiche politiche”, ha quindi sottolineato. “Abbiamo bisogno di stare vicino alle persone che hanno perso tutto o quasi e noi dobbiamo lavorare affinché ricevano il 100 per cento dei danni che hanno avuto”.(Rin)