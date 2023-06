Decreto Siccità: Almici (Fd'I), soddisfatta per sua approvazione definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione definitiva alla Camera del decreto Siccità. Il decreto voluto dal governo Meloni contiene delle importanti misure contro l'emergenza idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Molti gli interventi previsti: dal riuso delle acque reflue alla desalinizzazione, dalle semplificazioni procedurali per consentire all'avvio del piano invasi e della manutenzione di fiumi e corsi d'acqua all'istituzione degli osservatori distrettuali permanenti, nonché l'istituzione di un commissario ed una cabina di regia per affrontare il problema in modo strutturale. Il Governo continuerà su questa strada con una visione strategica e non solo emergenziale". Lo dichiara Cristina Almici, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera. (Rin)