Veneto: al via da Bibione progetto regionale per turismo accessibile e inclusivo

- Ha preso il via questa mattina da Bibione, con la presenza di Manuela Lanzarin, assessore veneta alla Sanità e al sociale, l'edizione 2023 di "Turismo accessibile ed inclusivo", progetto biennale nato con l'obiettivo di promuovere un'idea di turismo per tutti, con il coinvolgimento dei vari portatori d'interesse. "Dal villaggio Be active di Bibione – ha detto l'assessore veneto – abbiamo dato il via ad un tour di iniziative che, di volta in volta, toccheranno anche Asiago, Cortina, Venezia, Porto Tolle, Malcesine, Vicenza, Montegrotto Terme, Revine Lago-Conegliano. Crediamo molto in questo progetto, per il quale abbiamo stanziato 1.760.000 euro per due anni perché consideriamo un dovere civico ripensare offerta e località turistiche in chiave inclusiva, di modo che, progressivamente, si affermi una vera cultura dell'accessibilità per tutti nel senso più ampio del termine". "Fin dall'inizio – ha spiegato Lanzarin – l'obiettivo del progetto è stato quello di creare una rete integrata tra le strutture turistico-ricettive, i servizi socio-sanitari, le amministrazioni comunali in particolare delle località turistiche, e il privato sociale, al fine di coniugare lo sviluppo economico con nuovi modelli sociali, per promuovere il turismo socio-sanitario inclusivo e incrementare anche il turismo internazionale". Fra i destinatari dell'iniziativa ci sono "i turisti con disabilità e le persone con disabilità in carico alle Ulss, in particolare per quanti stanno facendo esperienze d'inserimento lavorativo e di autonomia abitativa. In tal senso Le 9 Aziende Ulss sono coinvolte come partner del progetto con i loro servizi d'integrazione lavorativa", ha concluso Lanzarin. (Rev)