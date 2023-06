India-Serbia: conclusa visita presidente Murmu, nuovo impulso a relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, ha concluso gli impegni della sua visita di Stato in Serbia (7-9 giugno) su invito dell’omologo Aleksandar Vucic. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sottolineando che si è trattato della prima visita della leader in Europa e della prima scambiata tra capi di Stato dei due Paesi. La visita, si legge nella nota, ha dato ulteriore slancio alle forti relazioni bilaterali, soprattutto economiche. La presidente indiana è stata accompagnata da una delegazione comprendente, tra gli altri, la sottosegretaria allo Sviluppo rurale, Niranjan Jyoti, e la deputata Rama Devi. Al suo arrivo a Belgrado Murmu ha interagito con la comunità indiana locale e ha evidenziato l’ascesa dell’India come potenza economica e il contributo dei connazionali al rafforzamento delle relazioni bilaterali. Ieri è stata accolta con una cerimonia d’onore al Palazzo della Serbia, dove ha avuto colloqui in formato ristretto e a livello di delegazioni con Vucic, con cui ha tenuto una conferenza stampa congiunta e partecipato a un forum di imprenditori. (segue) (Inn)