Difesa: Crosetto, grande impegno della Marina militare per garantire libertà traffici marittimi e sicurezza

22 luglio 2021

- Il "grande impegno della Marina militare e dell'Italia deriva dalla necessità di difendere cose importanti come la libertà dei traffici marittimi, la sicurezza, il trasporto dell'energia e le telecomunicazioni". Lo ha detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni per la Giornata della Marina in corso a La Spezia, sottolineando che "le Forze armate, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, lavorano affinché l'Italia sia sicura e continuino a esserci la pace e la democrazia". "La Marina militare lavora a migliaia di chilometri di distanza con persone che per mesi vivono dall'altra parte del mondo e di cui spesso ci dimentichiamo", ha continuato Crosetto, aggiungendo che "oggi però abbiamo voluto ricordarle e ringraziarle". Il ministro della Difesa ha poi affermato che "la città di La Spezia e la Marina sono una cosa sola" e che "non riuscirei a pensare l'una senza l'altra". "Adesso bisogna rifare l'arsenale per riportalo a quello che è stato un tempo e cioè un elemento di innovazione che ci ha portato al primo posto nel mondo, dobbiamo ritornare così", ha concluso Crosetto.(Res)