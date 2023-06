Pil: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), con misure anti-inflazione a rischio riduzione attività economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Eurozona c’è il rischio di una recessione tecnica, perché “un eccesso nell’uso di strumenti di contenimento di circolazione della moneta può provocare un’eccessiva riduzione dell’attività economica”. A dirlo è il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, rispondendo a margine dell'incontro annuale con il mercato finanziario, che si è tenuto nella sede di Borsa Italiana a Milano. La relazione del presidente Savona, oggi, "ha messo in evidenza che la riduzione dell’attività produttiva produce effetti negativi sulla stessa tenuta monetaria" ha spiegato Gros-Pietro, ossrvando come "sia importante dosare gli effetti delle attività miranti al contenimento dell’inflazione. Non c’è dubbio che l’inflazione vada fermata" ma "si debba evitare la spirale prezzi-salari che non produce effetti utili per nessuno e che non riesce a evitare quella che Visco ha chiamato la tassa sull’energia". (Rem)