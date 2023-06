Scuola: Marti (Lega), "Agenda Sud" riduce gap formativo con resto Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto 'Agenda Sud', presentato oggi dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è un piano straordinario che permetterà alle Regioni del Meridione, dal punto di vista delle performance dei loro studenti, di recuperare il divario con il resto del Paese, offrendo ai ragazzi le stesse opportunità di successo formativo delle regioni del Nord. Una sperimentazione che attualmente riguarda 150 scuole nel Mezzogiorno e che sarà successivamente e progressivamente estesa. 'Agenda Sud' ha l'obiettivo di ridurre il gap formativo con il resto d'Italia colmando le distanze in termini di abbandono scolastico e competenze specifiche. È giusto garantire ai nostri ragazzi, da Nord a Sud, lo stesso diritto allo studio". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione di palazzo Madama e coordinatore del partito in Puglia. (Com)