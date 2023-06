Scuola: Ronzulli (FI), Fitto al al lavoro per estendere a giugno proroga asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realizzeremo tutti gli asili nido che abbiamo previsto con i fondi del Pnrr. Grazie al ministro Fitto, è in corso un dialogo costruttivo avanzato con la Commissione europea per chiedere una proroga alla scadenza di fine giugno, in modo da consentire ai Comuni di assegnare i lavori e non perdere neanche un euro per la costruzione di tutti gli asili che abbiamo progettato di fare. Ritengo sia una buona notizia, che sono certa rassicurerà tutte quelle mamme che troppo spesso sono costrette a dover scegliere fra il lavoro o fare un figlio". Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli a "L'aria che tira" su La7. (Rin)