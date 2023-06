Diritti: Europa verde, domani saremo presenti al Pride a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aderiamo convintamente al Roma Pride, che si terrà sabato 10 giugno per unirci al 'grido di resistenza' della comunità queer. In questi mesi, il Governo Meloni ha attaccato più volte i diritti Lgbtqiak, portando il nostro Paese nel passato. Con la nostra partecipazione, riaffermiamo il nostro impegno in questa lotta e lavoriamo per un futuro in cui tutti possano vivere liberamente e con dignità. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e Luana Zanella, presidente del Gruppo Avs alla Camera dei Deputati. (Com)