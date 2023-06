Usa-Cina: il rilancio delle relazioni complicato da scandali di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono voluti diversi mesi perché si ricreassero le condizioni per la visita del segretario di Stato. Nei giorni in cui Biden preannunciava, al termine del vertice G7 di Hiroshima, una fase di “disgelo” tra le due superpotenze, il direttore della Cia William Burns si recava in missione segreta a Pechino e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, incontrava a Vienna il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese, Wang Yi. Eppure la storia sembra ora ripetersi. A pochi giorni dalla possibile partenza di Blinken per la Cina, un nuovo problema di sicurezza sembra mettere in pericolo la visita. Questa volta si tratta della notizia, pubblicata ieri dal “Wall Street Journal”, di un accordo tra Cina e Cuba per l’installazione di un centro di spionaggio elettronico sull’isola caraibica, situata a soli 400 chilometri in linea d’aria dalla costa della Florida. (segue) (Was)