Usa-Cina: il rilancio delle relazioni complicato da scandali di sicurezza (3)

- La rivelazione, basata su fonti anonime d’intelligence, appare subito esplosiva: attraversi la nuova struttura Pechino sarebbe in grado d’intercettare comunicazioni nella zona sud-orientale degli Stati Uniti, un’area peraltro nella quale si trovano diverse basi militari. Il caso, inoltre, rimanda alla crisi dei missili di Cuba, che portò Usa e Unione sovietica sull’orlo della guerra nucleare nel 1962. La notizia, però, viene subito negata da fonti ufficiali a Washington. Il primo a farlo è il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, che parla di “articolo impreciso”. Poi è il turno del portavoce del Pentagono, Patrick Ryder. “Posso dirvi sulla base delle informazioni di cui disponiamo – afferma il generale – che (le indiscrezioni) non sono accurate, che non siamo a conoscenza dello sviluppo da parte della Cina e di Cuba di un nuovo tipo di stazione di spionaggio". (segue) (Was)