Usa-Cina: il rilancio delle relazioni complicato da scandali di sicurezza (4)

- Alcuni osservatori suggeriscono che le smentite siano dovute alla volontà dell’amministrazione Biden di evitare di cancellare nuovamente la visita di Blinken in Cina, che una volta ufficializzata potrebbe essere duramente criticata da esponenti del Partito repubblicano dopo le rivelazioni sui piani di Pechino a Cuba. Altri suggeriscono che la pubblicazione delle indiscrezioni sul centro di spionaggio cinese sia stata favorita da ambienti, forse interni all’intelligence o alle forze armate Usa, che si oppongono al disgelo tra Washington e Pechino. Che Blinken confermi o meno la sua visita in Cina, l’articolo del “Wall Street Journal” è destinato in ogni caso a inasprire le tensioni tra le due superpotenze. Lo indica anche il commento di questa mattina del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. “Come tutti sappiamo – ha dichiarato Wang in conferenza stampa – diffondere voci e calunniare è una tattica comunemente usata dagli Stati Uniti”. (Was)