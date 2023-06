Pnrr: Paita (Az-Iv), gravissimo se saltano le opere ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' gravissimo che il governo ipotizzi di far saltare le opere ferroviarie, interventi fondamentali come l'alta velocità in Sicilia o i sistemi di sicurezza, come apparso su organi di stampa. Se le voci saranno confermate, sarà l'ennesima dimostrazione del fatto che questo governo non sa che pesci prendere sulla strategia di sostituzione dei progetti del Pnrr". Lo afferma la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. "Sulla Palermo-Catania limitarsi al potenziamento della linea storica ritardando l'alta velocità, significa indebolire il progetto stesso del Ponte sullo Stretto. Ancora più incomprensibile - aggiunge Paita - il ridimensionamento delle risorse per l'Ertms, il sistema di controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, fondamentale per la sicurezza della rete ferroviaria". (Rin)