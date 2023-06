Credito: Savona (Consob), è importante e urgente rapido ritorno a avanzo primario bilancio statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invece di perseguire una riduzione del debito pubblico, che avrebbe effetti certamente deflazionistici, è importante e urgente un rapido ritorno a un avanzo primario del bilancio statale, accompagnato da un andamento del nuovo indebitamento proporzionato all'andamento della crescita del Pil e del risparmio privato che lo deve accogliere”. A dirlo è il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso del suo intervento all'incontro annuale con il mercato finanziario in corso nella sede di Borsa Italiana a Milano. Sulle valutazioni “incide invero l'assenza di un meccanismo di sostegno di ultima istanza caratterizzato da certezza degli interventi per contrastare gli attacchi speculativi, come testimonia la netta riduzione dello spread tra rendimenti Btp-Bund registrata dopo la decisione della Bce nel 2012 di intervenire in acquisto sui titoli pubblici” ha spiegato Savona.(Rem)