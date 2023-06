Rai: Orrico (M5s), da centrodestra occupazione militare Tg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che è in atto sulle Tv italiane può essere definita una 'occupazione militare' da parte del centrodestra degli spazi riservati all'informazione. A dirlo sono gli esperti dell'Osservatorio di Pavia che da anni monitorano i tempi dedicati alla politica delle figure istituzionali e dei leader di partito. Secondo questi dati ripresi oggi da 'Repubblica', da quando Giorgia Meloni si è insediata a palazzo Chigi governo e maggioranza sono arrivati ad occupare i Tg - spesso anche quelli del servizio pubblico - fino al 70 per cento con la voce della stessa Meloni e dei suoi. Molto di più rispetto agli ultimi due governi: 'Repubblica' ci ricorda che ad esempio il Conte II nel suo primo mese non era arrivato neanche al 30 per cento. Insomma sul pluralismo nell'informazione c'è molto da fare e ci aspettiamo un cambio di passo fin da subito". Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, esponente M5s in commissione di Vigilanza Rai. (Rin)