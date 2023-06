Ue: Eurostat, a fine aprile quasi 4 milioni di ucraini con status protezione temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati di Eurostat, al 30 aprile scorso beneficiavano dello status di protezione temporanea nei Paesi dell'Ue quasi 4 milioni di cittadini extracomunitari fuggiti dall'Ucraina dopo l'invasione russa. I principali Paesi ospitanti sono stati la Germania (1.090.235 persone; 28 per cento del totale), la Polonia (995.035; 25 per cento) e la Repubblica Ceca (331.850; 8 per cento). Rispetto alla fine di marzo, il numero di rifugiati temporanei dall'Ucraina è aumentato in tutta l'Ue (+51.010; +1,3 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Germania (+22.480; +2 per cento), Svezia (+8.640; +35 per cento) e Repubblica Ceca (+6.605; +2 per cento). L'aumento rilevante della Svezia, si legge in una nota di Eurostat, è dovuto principalmente al ritardo del processo di rinnovo degli status di protezione temporanea, che terminava a marzo, e che ha fatto sì che il numero di beneficiari registrati alla fine del mese sembrasse inferiore a quello reale. Sono invece quattro i Paesi che hanno registrato una diminuzione del numero di persone beneficiarie della protezione temporanea: Polonia (-4.700; -0,5 per cento), Portogallo (-2.520; -4 per cento), Estonia (-1.885; -5 per cento) e Francia (-985; -1 per cento). In riferimento alla popolazione di ciascun membro dell'Ue, il numero più alto di beneficiari totali di protezione temporanea per mille persone è stato osservato in Repubblica Ceca (31,6), Polonia e Estonia (entrambe 26,4), Lituania (24,5), Bulgaria (22,7) e Lettonia (21,2). Ad aprile, i cittadini ucraini rappresentavano il 98 per cento dei beneficiari di protezione temporanea in Europa. Le donne adulte erano quasi la metà (47 per cento) dei beneficiari, mentre i bambini erano poco più di un terzo (35 per cento) e gli uomini adulti meno di un quinto (18 per cento) del totale.(Beb)