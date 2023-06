© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoro per continuare ad abbassare le tasse, in questo caso il cuneo fiscale. Lavoro per confermare questo taglio e se possibile continuare. L’obiettivo è renderlo strutturale ma questo dipende dalle risorse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al “Forum in masseria”. (Rin)