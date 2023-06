Difesa: generale Figliuolo riceve segretario generale Farnesina al Covi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, è stato accolto al Comando operativo di vertice ionterforze (Covi) dal generale di corpo d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo. Durante l'incontro, sono state discusse le missioni delle Forze armate italiane e presentate le attività del Covi sulle 41 missioni e operazioni in atto in 26 diversi Paesi, con focus sul sostegno a favore dei contingenti all’estero e sugli hub logistici nazionali presenti in Medio Oriente e in Africa. Tra questi, quello della Base militare italiana di supporto a Gibuti, che si è rivelato cruciale per la buona riuscita dell’operazione di evacuazione dei nostri connazionali dal Sudan, condotta proprio in sinergia con la Farnesina e con l’ambasciata italiana a Karthoum. Sono stati evidenziati i progetti di cooperazione civile-militare e l'importanza della collaborazione tra gli Esteri e le articolazioni della Difesa. L'incontro si è concluso con uno scambio di doni e la firma dell'Albo d'onore del Covi. (Com)