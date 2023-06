Credito: Savona (Consob), buona capacità tenuta nel 2022, nonostante inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il risparmio “ha continuato a mostrare una buona capacità di tenuta, anche se la propensione è calata a seguito del riemergere dell'inflazione”. A dirlo è il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso del suo intervento all'incontro annuale con il mercato finanziario in corso nella sede di Borsa Italiana a Milano. “Il resto del mondo ha ancora beneficiato di questa abbondanza, come dimostrano i conti finanziari e un solido equilibrio patrimoniale con l'estero, condizione che manca a molti importanti paesi nostri concorrenti” ha spiegato Savona, osservando che “la sottovalutazione delle nostre capacità di fronteggiare gli shock politici, economici e finanziari, che si manifesta nello spread richiesto sul rendimento dei nostri titoli pubblici, non può essere individuata nell'insufficienza di competitività delle nostre imprese e di livello del risparmio interno, ma, come viene sovente ripetuto, nell'elevatezza del nostro debito di Stato rispetto al Pil”.(Rem)