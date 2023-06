Difesa: Cavo Dragone, effetti invasione Ucraina hanno aumentato le responsabilità della Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina “hanno accentuato le correlate responsabilità della Marina che si estendono anche ai fondali”, dove si trovano cavi di dati e infrastrutture strategiche. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina in corso a La Spezia. “La guerra in Ucraina ha visto l’Italia schierarsi con decisione e tempestività al fianco della Nato. Si tratta di una vera e propria invasione, un vile attacco a uno Stato sovrano che deve essere contrasto con la più assoluta determinazione”, ha affermato. Cavo Dragone ha evidenziato il “significativo incremento dell’impegno operativo della forza armata, evidente segnale di una Marina capace di sostenere una crescente proiezione internazionale della Difesa. Dal Baltico al Mediterraneo, dal Golfo Arabico al Golfo di Aden”. Secondo il capo di Stato maggiore della Difesa, ”l’apertura di nuove vie di comunicazione, oltre allo sfruttamento del sottosuolo, saranno altrettanti settori di impiego per la Marina” e “la dimensione subacquea è diventato un sistema a sé stante”, accanto ai domini tradizionali, ovvero terrestre, marittimo e aereo.(Res)