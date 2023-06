Energia: Sefcovic, il 26 giugno al via seconda gara per acquisti congiunti di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Ue sull'acquisto congiunto di gas sta funzionando bene, producendo risultati concreti. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in un punto stampa sul lancio della seconda gara d'appalto per l'acquisto congiunto di gas in Europa. Alla riunione presieduta da Sefcovic hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri dell'Ue, ma anche della Moldova, della Serbia e dell'Ucraina, nonché del segretariato della comunità energetica. "Sono lieto di annunciare che sono già stati firmati i primi contratti e sono fiducioso che ne verranno firmati altri, dato che molti contratti sono in fase di negoziazione dopo il primo riscontro effettuato sulla piattaforma. Sono inoltre lieto di annunciare che la Commissione lancerà presto il secondo ciclo di acquisti congiunti di gas nell'ambito della piattaforma energetica dell'Ue. Da lunedì 26 giugno, le imprese europee potranno presentare la domanda di gas per l'aggregazione della richiesta", ha poi annunciato Sefcovic. "I fornitori potranno quindi presentare offerte per la domanda aggregata da venerdì 7 a lunedì 10 luglio. La pubblicazione dei risultati del matching fra domanda e offerta è prevista per la stessa settimana", ha aggiunto. (segue) (Beb)