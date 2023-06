Energia: Sefcovic, il 26 giugno al via seconda gara per acquisti congiunti di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo tratto insegnamento dalla prima tornata e abbiamo apportato alcuni miglioramenti per facilitare ulteriormente la partecipazione dell'industria e aumentare l'efficacia dell'acquisto congiunto". Ad esempio, ha spiegato Sefcovic, i potenziali acquirenti potranno presentare la loro domanda di gas tra agosto 2023 e marzo 2025, in modo da adattarsi ai modelli di acquisto di alcune industrie ad alta intensità energetica, che acquistano gas per periodi di tempo più lunghi. "L'importante, da qui a giugno 2026, è che altri potenziali utenti, in particolare nelle industrie ad alta intensità energetica, si iscrivano alla piattaforma. Per questo motivo, la Commissione sta continuando a sensibilizzare gli attori industriali, sia dal lato della domanda che dell'offerta, e il 20 giugno terrò un incontro con i fornitori internazionali di gas affidabili", ha concluso. (Beb)